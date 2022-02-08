شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: لجان التوفيق فى المنازعات اصدرت مليون و272 الف قرار خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وتضمن الحصاد بالنسبة لإدارة لجان التوفيق فى المنازعات قيام الأمانة العامة متابعة الطلبات المتداولة فى اللجان وعددها مليون و291 ألف و737 قضية وصدر فيها مليون و272 ألف و378 قرار بنسبة إنجاز 98.5%.

كما صدر عدد من القرارات الوزارية بشأن تغير مقار 20 لجنة إلى مقر أفضل وتعديل اختصاص 8 لجان ودمج 20 لجنة لصالح العمل، مع إصدار 9 كتب دورية لتنظيم وإنجاز العمل باللجان.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.