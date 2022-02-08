شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى عن بعد فى 17 محكمة ابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وتضمن الحصاد انتهاء وزارة العدل من التحول الرقمى والتقاضى الالكترونى سواء فى المدنى أو الجنائى أو الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 17 محكمة ابتدائية و21 محكمة جزئية ونظام مراسلات الإعلان فى 35 محكمة ابتدائية، كما تم الانتهاء من تنفيذ نظام التقاضى الالكتروني عن بعد بداء من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بجميع المحاكم الاقتصادية.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.