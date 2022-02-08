شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: إنجاز جميع القضايا بمكاتب الخبراء خلال 2019 عدا قضية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع الخبراء التابعين لوزارة العدل التوسع فى المقار، حيث تم إنشاء 8 مكاتب جديدة فى مقرات محاكم مجلس الدولة بمحافظات القاهرة (العباسية) والإسكندرية والمنصورة وطنطا واسيوط وسوهاج والإسماعيلية وبنى سويف.

كما تم ترميم ورفع كفاءة مكتبى دمياط ووسط القاهرة و4 استراحات، علاوة على إنجاز القضايا من عام 2018 وماقبلها ومتبقى قضية واحدة فقط من عام 2019. وبشأن التحول الرقمى فقد تم مكينة 5 مكاتب خبراء بمغاغة ومنفلوط والوادى الجديد وطهطا وادفو كما تم توفير 870 حاسب آلي لتطوير العمل بالمكاتب، فضلا عن الانتهاء من الاصدار الاول لبرنامج ميكنة متكامل لربط المحاكم بمركز المعلومات ورد الدعوى بعد انتهاء التقرير وتطبيقه بمكتب خبراء وسط القاهرة. كما تم تدريب 1541 خبير على أعمال الخبرة المختلفة، وعقد دورات تدريبية بمركز إعداد القادة لحوالى 40 خبير و25 إداري.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.