شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لرمضان عبد الرازق ويقرر تحمل تكاليف علاج أبنائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الحمهورية لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق (47) عاما ويعمل حارس أمن بإحدى المؤسسات ويعول أسرة تتكون من 6 أفراد، ثلاثة من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان المواطن رمضان سيد عبدالرازق، قد وجه مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج، حيث تعانى ابنته الكبرى دنيا رمضان (21 عاما) من ضعف في السمع، وعصب العين وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، وابنه سيد (19عاما) ويعانى من ربو شعبى وثقب في القلب وقصور في وظائف الرئة، ونجاة عمرها (11عام ) بالصف الخامس الابتدائى، وتعانى من كهرباء زائدة فى المخ، وإفراط زائد في النمو .

على الفور، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد عبدالرازق على نفقة الدولة، وتم نقلهم بواسطة سياراتى إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة .

كما وجه الرئيس السيسى بتوفير كافة احتياجات الأسرة وتقديم الدعم اللازم لكى تحيا الأسرة حياة كريمة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات

تمثلت في الآتى :

- قيام وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى والحصول على نسبة العجز المقررة .

- قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقة تموين للمواطن .

ومن جانبه عبر المواطن رمضان سيد عبدالرازق عن سعادته الكبيرة بسرعة استجابة الرئيس الذى أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان لافتا إلى ان الرئيس السيسى أب لكل المصريين.