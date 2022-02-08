شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسرياً دون تعويضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وشددت محافظة شمال سيناء، على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

وأوضحت أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات غداً



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد اليوم الثلاثاء فى كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم غداً الأربعاء بمعدل من 2: 4 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا بكافة الأنحاء، بالإضافة إلى متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 02 .





التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه من المقرر أن تعود الدراسة فى موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى 19 فبراير الجارى، مع تطبيق المدارس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الإشاعات تشير إلى إلغاء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.





التموين: تخفيضات السلع بمعارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 25% ‏إلى 30%

أكد الدكتور على المصيلحي‎ ‎‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% الى 30%، وان 1350 مجمع ‏استهلاكى إضافة إلى منافذ جمعيتى سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا الى ان السلاسل التجارية هى الاخرى ‏سوف تشارك بجناح خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل الى 30%.

واضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعى وموردى ومنتجى السلع الغذائية، انه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التى ينتظرها ‏المصريون كل عام، واشار الى ان مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن المعارض تساهم فى توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى إن التوزيع الجغرافى ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول الى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى والمنافذ التسويقية ‏المتنقلة للوصول الى القرى والنجوع ايضا، كما أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث فى الاعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%. ‏





مجلس النواب يرفض من حيث المبدأ مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة

رفض مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 من حيث المبدأ.

وأعلن المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن تقرير لجنة التعليم أشار إلى أن مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة، يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.