شكرا لقرائتكم خبر عن غداً انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 00 .