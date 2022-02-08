بـ طعنة في البطن.. المؤبد لعامل قتل شخصًا خلال مشاجرة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة نصر.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم "سالم. ع" بقتل المجني عليه "عمرو. م" من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلى إثر مشاجرة بينهما صعد مسرعا لمسكنه وأحضر سكين وقام بالنزول له مرة أخرى وحال رؤيته سدد له طعنة قوية استقرت ببطنه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وأشار قرار الإحالة إلى حيازة المتهم سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد أحمد حسين، كهربائي، أنه حال مروره بالشارع محل الواقعة أبصر المجني عليه والمتهم يتشاجران حال إحراز الأخير سلاح أبيض سكين وقام بطعنه به فسقط المجني عليه على إثرها أرضًا وعقب ذلك لاذ المتهم بالفرار.

وقال والد المجني عليه إنه أثناء تواجده بمنزله حضر إليه بعض الأهالي وأخبروه بإحداث إصابة نجله وعلى أثره قام بنقله إلى المستشفى وأثناء ذلك فارق الحياة، مضيفًا بأنه يتهم المتهم بإحداث إصابة بنجله قاصدًا من ذلك قتله.