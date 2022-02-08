شرطة التموين تضبط 35 قضية تموينية متنوعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 35 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجميع وتصنيع اللمبات الكهربائية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، لحيازته مستلزمات انتاج عبارة عن 34765 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع - 180 لفة خرطوم كهربائي مجهولة المصدر وتحمل علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، و 1870 كرتونة فارغة مدون عليها أسماء تجارية لعلامات وهمية بقصد تضليل الاجهزة الرقابية.

كما تم ضبط المنتجات النهائية عبارة عن 17630 لمبة كهربائية مختلفة الأنواع منتج نهائي ومجهولة المصدر تحمل علامات تجارية وهمية ومقلدة ومغشوشة وتصنع من خامات رديئة وبدون بيانات - 60 كشاف خارجي شوارع 50 وات مجهول المصدر ويحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة- 35 كرتونة معبأة مشترك كهربائي.

وضبطت الحملات، المدير المسئول عن محل بقالة بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد لحيازته 881 عبوات وأكياس معبأة مواد غذائية وعصائر مختلفة الأنواع بإجمالى وزن 280 كيلو جرام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.