ضبط شخص بحوزته 4876 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختص (المدير المسئول عن محل لبيع العطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)؛ لقيامه بالاتجار بالسلع الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ضُبط بحوزة المتهم (4876 عبوة مختلفة لمواد غذائية ومستحضرات التجميل جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.