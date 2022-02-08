ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل في القاهرة بأسلوب "المغافلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب "المغافلة".

بمناقشة المتهمة أقرت بارتكابها 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بارشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه.

وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.