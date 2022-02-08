ضبط 18 متهمًا يحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 متهمًا، بحوزته 10 قطع سلاح ناري وأبيض، و 16 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.