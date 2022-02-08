أكاديمية الشرطة تستقبل نزلاء دور الأيتام وأطفال بلا مأوى بمقرها

محمد اسماعيل - القاهرة - نكتب -صابر المحلاوي:

ظمت أكاديمية الشرطة، زيارة لعدد من "أطفال نزلاء دار الأيتام - أطفــال بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد " التي تهدف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع.

وحرصت قيادات الأكاديمية على إستقبال الزيارة للترحيب بالأطفال وبحضور مجموعة من طلبة أكاديمية الشرطة لمرافقتهم في جميع فقرات برنامج الزيارة، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وتضمن برنامج الزيارة مشاهدة فيلم عن الأكاديمية وجولة لبعض المنشآت والميادين التدريبية المختلفة شاهدوا خلالها عروضاً مميزه من تدريبات الطلبة، وعروض الخيالة والفروسية، فضلاً عن العروض التدريبية لكلاب الأمن والحراسة.

وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التى لاقت إستحسان القائمون على برنامج حماية (أطفال نزلاء دار الأيتام - أطفــال بلا مأوى) وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.