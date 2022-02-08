الزوج قفز من الشرفة والزوجة تصارع الموت.. مأساة حريق شقة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قفز شاب من شرفة منزله وتصارع زوجته الموت إثر حريق اندلع داخل مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بمنطقة الـ 800 فدان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص أن قاطن الوحدة السكنية "محمد.أ" 24 سنة، حاول الهرب من ألسنة اللهب بالقفز من الشرفة ما أسفر عن إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالعمود الفقري، وأصيبت زوجته " نهلة.ع"، 19 سنة، بحروق وتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد.

حاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى باقي العقارات، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.