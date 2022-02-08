شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 30 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيها. ‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه. ‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيه . ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎-يوسفي سكرى 7 جنيهات. -برتقال بصرة 7 جنيهات. -برتقال بلدى 5 جنيهات. -الفراولة 14 جنيها.