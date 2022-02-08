شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 12 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه.
- فاصوليا خضراء 22 جنيه .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
-يوسفي سكرى 7 جنيهات.
-برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 14 جنيها.