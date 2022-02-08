شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية.. ظهور النتائج على مستوى المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء الامتحانات يوم 3 فبراير الجارى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تعلن على مستوى كل مديرية ويتم اعتمادها من المحافظ المختص.

فيما أعلنت عدة مديريات انتهاء الإدارات التعليمية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة النتائج وتجميعها من قبل الإدارات وإرسلها إلى المديرية لاعتمادها، مضيفة أن النهاية العظمى لدرجات الفصل الدراسى الأول 140 درجة والترم الثانى 140 درجة تضاف درجات الفصلين الدراسيين لبعضهم وتحدد حالة الطالب ومجموعه النهائى.

وأوضحت المديريات أنه سيتم إتاحة نتيجة الفصل الدراسى الأول فى المدارس للطلاب، كما يستطيع الطلاب التظلم على النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها وإعلانها رسميا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت بإعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى شكل تقديرات، كما طالبت المدارس أيضا بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى فى شكل تقديرات.