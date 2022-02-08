شكرا لقرائتكم خبر عن ⁦⁩معهد إعداد القادة يعلن نتائج مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم معهد إعداد القادة فعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذى عقد تحت شعار "خير بلادى" بأرض الذهب بأسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبالاشتراك مع جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، بإقامة معرض لعرض نتاج عمل طلاب الجامعات المشاركين في المهرجان الذي عقد خلال الفترة من 4 - 8 فبراير 2022، وقد تفقد الحضور اللوحات الفنية والإبداعية للحرف الشعبية للتراث والأعمال المعروضة من طلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة بجامعة اسوان بالنيابة عن الدكتور ايمن عثمان رئيس الجامعة، و الدكتور علي عباس دندراوي نائب رئيس جامعة اسوان السابق.

وفي ذات السياق قام معهد إعداد القادة بجولة سياحية لمعبد فيله لتعريف الطلاب بتاريخ وآثار بلدهم الغالي وقد صاحب الفوج لتوضيح المعالم التاريخية للطلاب الدكتور احمد يحي المدرب فى مركز الفنون التشكيلية جامعة حلوان ، كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي حفل ختامى فنى واعلان نتيجة مجالات التسابق وتوزيع الشهادات.

ومن جانبه أثنى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على الأعمال التي قدمها الطلاب فى المعرض، موجها الشكر والثناء على التزامهم وعلى كل ما قدموه وحرصهم على تقديم هذه الأعمال الفنية فى أفضل صورة وأبهاها، وتميزها بالإبداع، حيث اشتهرت مصر على مدار تاريخها بفنونها التراثية وحرفها الشعبية وصناعها المهرة الذين أبدعوا في شتى المجالات والفنون، ولهذا يأتي دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لعمل معارض فنية للحرف الشعبية التي من شأنها الحفاظ على تراثنا الشعبي من الاندثار، والسعي لإقامة مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر، حيث يعد التراث الشعبي بمختلف أشكاله وأنواعه أحد المكونات الرئيسية للهوية المصرية.

كما أشار الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة فى كلمته بالنيابة عن رئيس جامعة أسوان أن أعمال المعرض اليوم تعد ثمار المهرجان ويعبر عن ابداعات طلاب الجامعات حيث يساهم هذا المهرجان على إحياء التراث الشعبي لكل محافظة من محافظات الجمهورية .

وقد أوضحت الدكتورة ايمان وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان ان هذا المهرجان الاول يعد انطلاقة هامة للاهتمام بالحرف الشعبية وتطويرها وفقا لرؤية مصر 2030.

كما أكد الدكتور وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، أن المأمول من هذا المهرجان تبادل خبرات الطلاب من حرف بعضهم البعض.

فيما قال الدكتور محمود حامد رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن هذا المهرجان عمل طفرة وشئ رائع من ابداعات هؤلاء الشباب، مثنيا على الجامعات التي شاركت بطلاب كليات غير فنية داعيا هؤلاء الطلاب ان يكونوا نواة فى الجامعات لاستقطاب زملائهم من الكليات المختلفة وأخذ خبراتهم من زملائهم الطلاب من الكليات الفنية.

وأعلن نتائج المسابقة كالتالي حيث حصل على جائزة الإبداع والتميز كلا من جامعة أسيوط، حلوان وأسوان، وحصل على جائزة المستوى الأول كلا من جامعة المنيا والمنوفية والوادى الجديد، وحصل على جائزة المستوى الثاني كلا من جامعة دمياط، مدينة السادات، دمياط، كما حصل على جائزة المستوى الثالث كلا من جامعة عين شمس وسوهاج وكفر الشيخ، وحصل على جائزة لجنة التحكيم كلا من جامعة الاقصر والمنصورة والأزهر، وجائزة المشاركة الفعالة حصل عليها كلا من جامعة الزقازيق، قناة السويس، جنوب الوادي، بنى سويف، وبنها.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، الدكتورة إيمان محمد وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

واختتمت فعاليات اليوم بحفل فني قدمه فريق كورال كلية التربية النوعية جامعة أسوان بقيادة دكتور محمد عبد الحميد راشد عميد كلية التربية النوعية جامعة أسوان.