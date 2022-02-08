شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر الأبحاث المشاركة فى مؤتمر "عقد المواطنة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، عدد من الأبحاث المشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان : "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" المنعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير الجارى.

ومن بين الأبحاث المشاركة، بحث للدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد، بعنوان : "الإسلام .. والمواطنة"، وبحث للدكتور أحمد محمد على سليمان د. أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان : "التربية على قيم التسامح"، وبحث للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان : "التسامح الدينى بين الفهم السليم والوهم السقيم".

بالإضافة إلى بحث للدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، بعنوان : "الواجبات والحقوق فى عقد المواطنة"، وبحث للدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى ، بعنوان : "مفهوم الدولة وتطورها".

وفى سياق متصل، تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى دورته الـ 32 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجارى، حيث تكثف الوزارة الآن عقد الاجتماعات الخاصة بالتحضير للمؤتمر داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واختيار الأبحاث المشاركة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول للمشاركة فى المؤتمر الذى ينطلق هذا العام تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، حيث من المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.