شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يصل غدا أقصى درجات لمعانه ويرصد فى مشهد بديع بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غدا الأربعاء 9 فبراير إلى أقصى درجات لمعانه في ظهوره الصباحي ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)، أو "نجمة الصباح" لعام 2022 حيث سيبلغ لمعانه (- 4.6) ما يعني بأنه سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى وسيكون واحدا من اجمل المناظر المشاهدة بالعين المجردة قبل شروق الشمس بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن كوكب الزهرة يرصد حاليا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي قبل الفجر بقليل منخفضًا في السماء في أي ليلة صافية، وسيبقى الكوكب في أقصى درجات تالقة حتى أوائل مارس ثم يبدأ في فقدان سطوعة، ولكن بعد فترة وجيزة ، في 20 مارس القادم ، سيصل الكوكب إلى أقصى مسافة له من الشمس في السماء - وهو أفضل وقت لمراقبة الكوكب .

يحدث أقصى لمعان لكوكب الزهرة بعد حوالي الشهر من وصوله إلى الاقتران السفلي في التاسع من يناير الماضي وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية.

يعرف كوكب الزهرة بأنه دائماً كثالث المع جسم بعد الشمس والقمر إلا انه سيتفوق على نفسه الآن حيث سيكون أكثر اشراقاً بمرتين ونصف، ومن المفارقات أن الكوكب يكون في قمة لمعانه عندما تكون إضاءة قرصه مضاء بنسبة 25 ٪ فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في هذا الوقت.

طوال شهر فبراير ، يظهر كوكب الزهرة كهلال رقيق للغاية عند رصده بواسطة التلسكوب بعبارة أخرى ، يكون جانبه "النهاري" بعيدًا عنا الآن، ويمكن إستخدام منظار جيد التركيز لرؤية هلال الزهرة، ولكن يوما بعد يوم سيزداد حجم هلال الزهرة وسيُظهر لنا المزيد من وجهه المضيء.