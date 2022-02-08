شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع جديد فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء وشوائب عالقة بالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع طفيف أخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وإن ظل الطقس شديد البرودة ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وتابعت: وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال و الأتربة هناك، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد نهاية اليوم.

و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 02 .