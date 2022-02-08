شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صور مشروعات حياة كريمة فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا من أرض الواقع للمشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك فى محافظات: "المنيا والغربية وأسيوط وسوهاج وبنى سويف ودمياط والأقصر".

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات فى اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشرف الوزارة على المشروعات المنفذة من خلالها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع .

فى سياق متصل رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات و يقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى إنفوجراف أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.

ورصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إنفوجراف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، جاء فيه أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.