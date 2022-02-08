تعرف على وصايا المرور لتجنب الحوادث الناتجة عن الرياح المحملة بالأتربة

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإدارة العامة للمرور إرشادات عامة وتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، والتى يجب التزام قائدو السيارات بها، حرصا على سلامتهم للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع سقوط ضحايا نتيجة للطقس السئ والأتربة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وجاءت النصائح كالتالى:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم .

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة .

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية .

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتكون في طقس الثلاثاء أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.