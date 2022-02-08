شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط إعلان نتيجة الترم الأول للرابع الابتدائى فى شكل تقديرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى شكل تقديرات، موضحة أن درجات لها باللون الأزرق وتؤكد أن المتعلم فاق التوقعات، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ومن 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم ومن 50 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات التى أداها الطالب والمهام الأدائية ودرجات المواظبة، مشيرة إلى أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

وقالت الوزارة إنه يتم حساب الاجتياز ونجاح الطالب فى العام الدراسى من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي مجموع درجات الفصل الدراسي الأول و مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2، موضحة أن امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الرابع الابتدائي هو أخر امتحان بالترم الأول حيث من المقرر أن يمتحن الطلاب بالفصل الدراسى الثانى 3 اختبارات وفق ما تضمنه القرار الوزارى المنظم للتقييم الجديد فى الصف الرابع الابتدائى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية طالبت فيه بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.