شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يقصر الاحتفال بعيد وفاة قديسه على الرهبان فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر أن الاحتفال بعشية عيد وفاة القديس بولا اليوم الثلاثاء سيكون قاصرا علي مجمع رهبان الدير فقط، وقال الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر إنه بناء عليه سيكون الدير مغلقا امام الزوار كافة بما في ذلك الرحلات والأفراد والأباء الكهنة والأباء الرهبان، على أن يفتح الدير أبوابه لزيارة صباح عيد القديس يوم الاربعاء القادم.

ومن المقرر أن يترأس صلاة عشية عيد وفاة الأنبا بولا أول السواح وذلك بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

ويشارك فى الصلاة مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ومجمع رهبان دير القديس الأنبا بولا أول السواح، وخلال العشية قاموا بتطييب الجسد، وعمل الزفة.

ووُلِدَ الأنبا بولا بمدينة طيبة وكان له أخ إسمه بطرس، وعندما توفى والدهما شرعا فى قسمة الميراث بينهما، فأخذ بطرس النصيب الأكبر لأن بولا كان صغيراً فى السن.