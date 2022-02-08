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البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا باخوم ووفدًا من كهنة أسوان

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة،  الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان، ومعه وفد من الآباء كهنة أسوان مفوضين من مجمع كهنة الإيبارشية.

وتناقش البابا تواضروس معهم أثناء اللقاء فى عدد من الأمور الرعوية الخاصة بكنائس أسوان وموضوع اختيار الأب الأسقف الجديد، وتم التوصل إلى نقاط رئيسية هامة تخص مستقبل العمل الرعوى بالإيبارشية.

وفى سياق متصل، أستقبل قداسته رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، قدمن خلالها التهنئة لقداسته بالأعياد، واطمأن قداسة البابا منهن على أحوال أديرتهن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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