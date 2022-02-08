"يوسف" يطلب تطليق زوجته: "صاحب المصنع بيشتري دهب لمراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "يوسف. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بخلع زوجته، مبررًا طلبه: "من يوم ما نزلت الشغل وكل يوم بشوف معاها دهب وفلوس وبتقول هدية من صاحبتي".

يقول الزوج: تعرفت على زوجتي "أحلام. ح" عن طريق أحد الجيران المقربين لعائلتي، حيث كانت شخصيتها بشوشة للغاية؛ ومنذ اليوم الأول للزواج وهي تتحدث معي عن رغبتها في العمل، وبعد فترة وافقت بسبب تدخل أهلها في إقناعي".

يواصل الزوج: بعد فترة من الزواج ظهر طبع زوجتي السيء "كله طلع كدب.. خدعتني وطلعت عارفة شباب كتير وتقولي أنت أول واحد أعرفه في حياتي".

يضيف "يوسف": زوجتي لا تملك سوى دبلة وهي كل ما تبقى من مصوغاتها الذهبية بعد بيعها للإنفاق على نفسها، لكن الغريب هو عملها لمدة شهرين فقط ومع ذلك أشاهدها كل يوم بخاتم ذهبي وأسورة وسلسة، وكلما سألتها تبرر "صاحبتي جبتلي هدية.. هي غنية وكل الهدايا بتاعتها دهب".

أشار الزوج: طالبت زوجتي بمعرفة مصدر تلك المصوغات "لازم أعرف فلوس الدهب جبتيها منين"، فقمت بزيارتها بالعمل فجأة، وقد جمعتني الصدفة بصديقتها بمجرد دخولي المصنع، والتي أنكرت كل ما تقوله زوجتي وقد أخبرتني بالحقيقة وأنها على علاقة بصاحب المصنع".

يؤكد الزوج: واجهت زوجتي بالمعلومات التي علمتها وبتفتيش حقيبتها وجدت هاتف محمول صغير ولا يوجد به إلا أسماء شباب فقط، وعليه تحويلات بمبالغ مالية كبيرة، حينها قمت بضربها، وبعد تدخل الجيران هربت إلى منزل أهلها ولم أراها بعدها، وقد صممت على الطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى قضائية للمطالبة بتطليق زوجتي للضرر، وقد حملت الدعوى رقم 140 لسنة 2021، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.