"هتجوزك عُرفي وتقعدي مع مراتي".. لماذا انتحرت عروس من الطابق السادس بعد شهرين زواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة انتحار مأساوية شهدتها محافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة الهرم، بعدما أقبلت فتاة عشرينية على الانتحار من الطابق السادس في منطقة الهرم، وتركت رسالة توضح فيها سبب انتحارها.

في حلقة جديدة من "رسائل ما قبل الانتحار" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نتطرق إلى تفاصيل انتحار الفتاة بعد فترة قصيرة من زواجها عرفيًا.

الضحية فتاة عشرينية، حاصلة على دبلوم، تخلصت من حياتها بالانتحار عقب زواجها من أحد الشباب، حيث جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج العرفي الذي دفعها للانتحار.

فخلال 2021، ارتبطت الفتاة بزوجها عقب التعرف عليه لعدة أشهر، حتى طالبها الشاب بالزواج عرفيًا، لكنها ترددت في الموافقة لتأكدها من رفض أهلها هذه الزيجة باعتبارهم لا يعرفون الشاب جيدًا، ولأنهم لا يقتنعون بالحب عبر السوشيال ميديا.

أشهر مرت والوضع بين الشاب والفتاة كما هو حتى قررت الهرب من منزل أهلها في دمياط من أجل الزواج عرفيًا من الشاب، وظنت أنها ستحظى بالسعادة الأبدية برفقة ذلك الزوج، رغم رفض أهلها بشكل رسمي هذه الزيجة.

بعد أن تزوجت الفتاة سرًا دون علم الأهل بدأت في مواجهة بعض الصعوبات التي ظهرت جليًا بعد أيام من الزواج، خاصة بعدما بدأ الشاب في تركها وحيدة والذهب إلى زوجته الأولى الرسمية.

لم تتحمل الفتاة سوء معاملة حبيبها لها بعدما هجرها وتركها بمفردها وعاد إلى زوجته الأولى، ما أصابها بحالة نفسية سيئة، وفي نفس الوقت لا تستطيع الفتاة العودة إلى منزل أهلها عقب زواجها على غير إرادتهم "خليكي لوحدك أو تقعدي مع مراتي الأولى".

شهرين كاملين عانت خلالهم الفتاة بسبب مصيرها الغامض، حتى بدأت في التفكير جديًا في إنهاء حياتها بالانتحار بسبب هجر زوجها، وإصابتها بأزمة نفسية سيئة، تاركة رسالة "عندي أزمة نفسي ومش عارف أعيش بعد ما سابني جوزي وراح لمراته الأولى ومش عارفة أرجع لأهلي".

وفي نهاية نوفمبر الماضي قررت الفتاة القفز من أعلى عقار بمنطقة الهرم، وعثر الأهالي جثة بأحد الشوارع بمنطقة الهرم، وبالفحص عثر على جثة فتاة عشرينية مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين أن المتوفية تقيم بإحدى الشقق وهاربة من أهلها بدمياط للزواج عرفيًا من أحد شباب المنطقة، وأكدت التحريات أنها أقدمت على الانتحار بسبب هجر زوجها العرفي لها.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس، وبانتقال القوات الأمنية إلى موقع الحادث بدعم من سيارات الإسعاف، تبين أنها متوفاة تأثرًا بإصاباتها المتفرقة.

كما كشفت التحريات، أن الفتاة كانت قد هجرت أسرتها، وجاءت للعيش في القاهرة مع زوجها بالعقد العرفي قبل شهرين، قبل إقدامها على الانتحار، وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.