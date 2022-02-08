شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف"على الحد الأدنى للأجور الجديد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب 2400 جنيه ، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2022.

وأناب وزير القوي العاملة ، مدير المديرية بالإسكندرية، ياسر سعيد بتسليم عقود العمل للعمال من ذوي القدرات الخاصة بمقر المديرية بالمحافظة، مشيدا بالدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع جميع العاملين بالدولة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في النسيج الاجتماعي للوطن للاستفادة من قدراتهم الفائقة في صناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.