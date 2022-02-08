شكرا لقرائتكم خبر عن جبل الكامل أبعد نقطة فى الصعيد تحصل على كهرباء بجودة القاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالى، فى إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات جبل الكامل الذى يوجد فى أبعد نقطة بالصعيد بعد توشكى وشرق العوينات، على جهد 66 بقدرة 160 ميجا فولت أمبير لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة بعد أن كانت تعتمد على الوحدات المتنقلة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ببدء أعمال الزراعة الصيفية بجبل الكامل الذى يقع فى ابعد نقطة بالصعيد بعد توشكى وشرق العوينات، كاشفا أن أعمال الزراعة تتطلب وجود كهرباء بجهد منتظم لا يتعرض للتذبذ أو الانقطاعات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت على الفور فى أبريل 2020 فى خطتها لتوصيل التيار الكهربائي لجبل الكامل بتكلفة 200 مليون جنيه ، موضحا أنه تم إنشاء محطة محولات جهد 66 بقدرة 160 ميجا فولت امبير بواقع 4 وحدات بقدرة 40 ميجا فولت امبير لكل وحدة.

وأشار المصدر، إلى أن توصيل التيار لجبل الكامل وربطه بالشبكة القومية للكهرباء كان يمثل تحديا جديدا للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى 10 أشهر فقط يعتبر إنجازا غير مسبوق نظرا لصعوبة الموقع، وعدم وجود أي طرق ممهدة ولا يوجد أى من متطلبات الحياة الأساسية التى تمكن العاملين من إنجاز العمل بهذا الشكل.