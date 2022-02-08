شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أكبر تمثال للسيد المسيح فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تمثال المسيح الفادى في البرازيل أكبر تمثال للسيد المسيح في العالم حيث تم بناؤه على طراز فن "آرت ديكو" للسيد المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث يعد رمزاً للمدينة وأيقونة لها، ويعدّ أيضاً رمزاً للبرازيل كلها وللمسيحية فى العالم أجمع.

ويبلغ ارتفاع التمثال 38 متراً (125 قدماً)، ويزن 1000 طن ويقع على قمة جبل كوركوفادو (710 أمتار)، كما صمّم التمثال الفنان البرازيلى هيتور دى سيلفا كوستا، وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي، ويشرف التمثال على الحديقة القومية لغابة تيجوكا الأكبر فى العالم، مطلاً على ريو دي جانيرو، ويعد واحداً من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهو مصنوع من الكونكريت والحجر الأملس.

ودخل عام 2009 هذا التمثال إلى المواقع المحمية من قبل منظمة الآثار الوطنية، وكان تم ترميمه عام 1980، وفى التسعينات أيضاً كانت قد تمت عمليات ترميم وتصليح من قبل مدينة ريو دى جانيرو وجهات متعددة وشركات أخرى، وشهد أعمال صيانة أخرى سنة 2003 وبداية سنة 2012 ففى سنة 2003 تم إدراج وتنصيب ثلاثة مصاعد كل مصعد يسع لـ 14 شخصاً وسلم تصل إلى أعلى القاعدة للسواح، وفى سنة 2010 ولمدة أربعة أشهر قامت شركة تنجيم بالتركيز على التمثال وقد تم تنظيف الغلاف الخارجى وتلميعه وإصلاح بعض الشقوق الصغيرة فى الهيكل، وأيضاً جالبة الصواعق التى تحمى التمثال والموجودة فى أعلى الرأس واليدين تم إصلاحها.

وتطلبت عمليات الصيانة 100 عامل و 60,000 قطعة حجرية أخذت كلها من نفس المنجم الذى أخذت منه الأحجار لبناء التمثال الأصلى، وعند انتهاء الترميم وضع اللونين الأصفر والأخضر للاحتفال والتشجيع بالمنتخب البرازيلى الذى كان يلعب فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 آنذاك التى كانت مقامة جنوب أفريقيا.

وفى يناير 2014 تسببت عاصفة قوية مصحوبة بالبرق فى كسر أصبع الإبهام للتمثال، ويقول المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء فى البرازيل إن التمثال يتعرض لومضات البرق بمتوسط ثلاث إلى خمس مرات سنويا.

وفى عام 2013 أدت الصاعقة التى ضربت تمثال المسيح الفادي إلى قطع جزء من إبهام يده اليمنى، وقال الأب أوسمار رابوسو، وهو المسؤول عن الموقع الذى يعتبر من عجائب الدنيا السبع الجديدة، أن التمثال سيرمم في شباط 2014 .

ويلاحظ كذلك أن نصف الإبهام الأيمن ليد التمثال تحطم جراء الصاعقة، وقال المعهد الوطني لبحوث الفضاء إن 40 ألف برق أضاء سماء ريو دى جانيرو خلال العاصفة التي استمرت 3 ساعات الخميس 16 يناير 2013، وأدت إلى اقتلاع عشرات الأشجار وفيضانات في شوارع عدة، وبسبب الرياح التي بلغت سرعتها 87 كيلومتراً في الساعة، أغلق مطار الرحلات الداخلية في ريو، فيما علّقت رحلات عبور.



جانب من تمثال المسيح الفادى