شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسافات الآمنة من أبراج الكهرباء قبل شراء شقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء وحدة سكنية جديدة بالقرب من أبراج الكهرباء، لابد أن تكون على علم تام بالمسافات الآمنة بين المباني السكنية أو التجارية وأبراج نقل الكهرباء الهوائية حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، وفيما يلى شروط المسافات الآمنة بين أبراج الكهرباء والمبانى السكنية:

1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترا.

2 -الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 مترا.

3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار.

4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار.

5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.

-فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المباني المخالفة.