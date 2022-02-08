شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى إنتاجها يعزز الاستثمار بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن القيادة السياسية حريصة على زيادة حجم الصناعات من خلال الاستثمارات، ووضع بعض الإعفاءات على المواد الفاعلة في صناعة الأدوية، بهدف التوسع في التصنيع المحلي للأدوية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليا، والأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك.

أضاف رجب محروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه بالنسبة للإعفاءات الخاصة بالأعلاف، فكلما زادت تكلفتها يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن، وبالتالي يكون هناك انخفاض في القيمة التسويقية لهذه المنتجات وكذلك انخفاض الطلب.

وتابع: "الدولة تقف من خلال تخفيض السلع الأساسية بالنسبة لمصدر الحياة للفئات محدودة الدخل، وبالتالي تم إعفاء الحبوب الأساسية عند استيرادها، لاسيما وأن هناك طلبا على الحبوب والبقوليات وكذلك على الدواجن واللحوم، فكان هناك اتجاه بتوجيه وزارة المالية بوضع التشريعات وعرضها على الجهة التشريعية وهو مجلس النواب".