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لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوى الأربعاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري شهد ارتفاع في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية.

 

وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الأيام الجارية شهدت ارتفاع درجات الحرارة لتصل غدا إلى 22 على القاهرة الكبرى و26 في جنوب البلاد، محذرة من الانخداع بالارتفاع النسبي لدرجات الحرارة كون الطقس شديد البرودة ليلا.

 

كما حذرت شاكر من منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بمقدار 5 درجات يومي الأربعاء والخميس، مع زيادة سرعة الرياح لتراوح بين 50 غلى 70 كيلو مترا/ الساعة، واضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.

 

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي سيسفر عن أمطار متوسطة عادية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى، ليعود التحسن في الطقس يوم الجمعة المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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