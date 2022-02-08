شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعلن فحص 27236 شكوى خلال عامين بنسبة إنجاز 98.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف الحصاد عن الإنجازات التي حدثت داخل قطاع مكافحة الفساد والشكاوى حيث تلقت الإدارة 27541 شكوى خلال عامين وانتهت من فحص وإزالة أسباب 27236 شكوى بينما مازالت 305 شكوى قيد الدارسة والفحص بنسبة انجاز 98.8%.

وعن الميكنة داخل القطاع فقد تم تدشين منظومة الكترونية موحدة لقيد وأرشفة وفحص وضبط حركة وتداول الشكاوى الخاصة بالمواطنين الواردة للوزارة كما تم الانتهاء من ميكنة التحقيقات بإدارة شكاوى المستشارين.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.