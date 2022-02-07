شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالقومي للمرأة: 200 مليون سيدة تعاني من الختان بالعالم وسنقضى عليه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ختان الإناث جريمة حقيقية، وهناك 200 مليون سيدة تعاني من ختان الإناث حول العالم، معلقه: "هذه العادة أبشع صورة من صور العنف ضد المرأة، خاصة وأنه يدمر أي فتاة في مقتبل عمرها".

أضافت رانيا يحيى، في لقائها مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن كثير من حالات الطلاق نتيجة ختان الإناث، وأنا أقول لكل بنت تواجه هذه عادة ختان الإناث، يجب ألا تصمت أمام ختان الإناث والتي تنتهك حقها، وللمجلس القومي للمرأة دور حقيقي في مواجهة كافة أشكال العنف التي تعاني منه المرأة أو الفتاة.

وتابعت: لدينا مبادرة أخرى باسم "نعم لخدمة الوطن" للنزول إلى السيدات في المحافظات، لتصحيح المفاهيم السلبية للابتعاد عن كافة أشكال العنف ضد المرأة، وعلى رأسها مسألة ختان الإناث.

وأكملت: من خلال اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، سوف نقضى على هذه العادة، لأنها عادة قديمة ومن الموروثات والقضاء عليها صعبا جدا، ولكن سوف نتمكن من القضاء عليها بعد سنوات، بعد توعية السيدات والآباء بالقرى المصرية، وهناك رجال يطالبون توعية السيدات في بعض القرى، للحفاظ على البنات والفتيات.

وأشارت إلى أن المادتان 11 و80 من الدستور، تحميان المرأة والطفلة في مصر، من كافة أشكال العنف، وعلى رأسها ختان الإناث، مردفه: "أكثر المحافظات في الصعيد تقوم بختان الإناث هي محافظة قنا، وفي مصر بشكل عام دمياط وبورسعيد أقل المحافظات في ختان الإناث".