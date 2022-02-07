شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: اختيار 8 شركات لإنتاج الكهرباء من المخلفات باسثتمارات 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم عرض خطة على الدكتور مصطفى مدبولى، تتضمن دعم البنك المركزى للشركات التي ستنفذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المخلفات، لافتة إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بضرورة العمل على المنظومة الكاملة فى تدوير المخلفات.

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة اتفقت مع 8 شركات من القطاع الخاص من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، وتابعت:"تم اختيار الـ8 شركات من أصل 18 شركة تقدموا".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه جار العمل على إنشاء مصانع تعمل على تدوير المخلفات من أجل استخراج الكهرباء منها بعد الانتهاء من إنهاء البنية التحتية لهذه المصانع، لافتة إلى أن أول مرحلة ستنفذ فى 8 محافظات، على مدى عام ونصف وتابعت:"فى منطقة الدلتا كانت تواجهنا مشكلة تخصيص الأراضى خاصة فى المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى".

وأكدت وزيرة البيئة، أن المصانع التى ستعمل على تدوير المخلفات من أجل إنتاج الكهرباء، ستستوعب كافة أنواع المخلفات، وتابعت: "الاستثمارات فى حدود 400 مليون دولار وتم الاتفاق مع وزير الكهرباء أن المصانع ستعمل حتى 600 ميجا وات".