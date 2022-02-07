ضبط كمية من المواد المخدرة مع راكب قادم من اليونان بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وردت معلومات من إدارة البحث الجنائي، بالاشتباه في أحد الركاب القادمين من أثينا على الطائرة اليونانية، وبالعرض على تامر رمزي نائب المدير قام بتكليف إيمان موسى مأمورة الجمرك وحازم محمد مشرف الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 40 شريط و6 زجاجات من عقار كونترمال المخدر، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.