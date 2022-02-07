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عوض تاج الدين: ننتظر متحورات جديدة من فيروس كورونا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه عندما يحدث تحور لفيروس يتم التعامل مع المتحور وكأنه فيروس جديد.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع حدوث تحورات أخرى لفيروس كورونا.

متابعًا: "المنتشر حاليًا أوميكرون ودلتا، ولكن اللقاحات حتى الآن مؤثرة، وقلنا من قبل أن اللقاحات لا تمنع العدوى، ولكن تقلل عدد الإصابات التي تحتاج إلى مستشفيات، وكذلك نسب الوفيات نتيجة الإصابات بالفيروس، وأثبت اللقاح ذلك حيث إن من حصل عليه أقل عرضه لدخول المستشفيات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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