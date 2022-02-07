الجنح تقضي ببراءة "سمكرية البني آدمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الإثنين، ببراءة ولاء محمد الشهيرة بسمكرية البني آدمين.

وقال سامح أبوضيف، محامي "ولاء" في تصريحات لمصراوي، إن موكلته حضرت الجلسة رغم إخلاء سبيلها، ثقة في برائتها.

كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض عليها، وحَّرزت قوات الأمن أجهزة تستخدم في اللياقة البدنية والمساج.

وقدمت المحامية سومه دوجلاس، عضو فريق الدفاع صورا ضوئية تثبت حصولها على تصريح بمزاولة المهنة، بالإضافة لحصولها على تصريح من نقابة المهن الرياضية، وبطاقة ضريبية وسجل تجاري خاص بمحل عملها الحالي.

ونفى "أبوضيف" ما ادعاه البعض أن موكلته انتحلت صفة أخصائي علاج طبيعي، لأن تخصصها لياقة بدنية ومساج فقط.

وكانت النيابة أخلت سبيل ولاء محمد ثم أحالتها للمحاكمة بتهمة تتعلق بانتحال صفة طبيبة علاج طبيعي والنصب والاحتيال على عملائها وإدارة منشأة بدون ترخيص واستيراد أدوية دون ترخيص.