وزير العدل: الشهر العقاري حقق 3.7 مليار جنيه خلال عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير العدالة وذلك خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ديسمبر ٢٠٢١، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

وكشف المستشار عمر مروان وزير العدل في تصريحات صحفية، علي هامش الإعلان عن الإنجازات في قطاعي الشهر العقاري والمحاكم وذلك بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ديسمبر ٢٠٢١، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد أن قطاعي الشهر العقاري والمحاكم أضاف لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه، بإجمالى 3.7 مليار من الشهر العقارى و4.3 مليار جنيه من المحاكم.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.