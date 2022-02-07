شلل مروري بالطريق الإقليمي إثر انقلاب سيارة مواد بترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الإقليمي حالة من الشلل المروري؛ إثر انقلاب شاحنة مواد بترولية، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بالطريق المُشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية ترافقها قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص المبدئي انقلاب سيارة لنقل المواد البترولية بالقرب من مخرج شبرا بنها الحر اتجاه القاهرة.

ودفع مدير المرور بتعزيزات إضافية تنسيقا مع رجال الدفاع المدني لإزالة آثار انقلاب السيارة ومنع وقوع أي حوادث مع سحب الكثافات.