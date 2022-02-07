شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الرئيس التونسى يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلال لقائه بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وأكد خلال هذا اللقاء أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً "إنه ضرورى".

وقال:" المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".

وتابع:" لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية، كما أكد أن مشروع مرسوم الصلح الجزائي بات جاهزاً وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم.

كما دعا سعيد إلى ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، قائلاً إنه من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال.