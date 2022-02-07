شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تدعم العمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر فى مختلف المجالات فى دولة جيبوتى، من خلال الوكالة المصرية للشراكة مع أجل التنمية. الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم لسد النهضة

الرئيس السيسي يبحث مع "جيله" تعزيز جهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية فى جيبوتى

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى، يزعم صدور بياناً لوزارة الداخلية، يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، ويطلب منهم إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تطرقت إلى أخر التطورات الاقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال المناقشات اليوم، متابعا: "من الواجب الاحتواء ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة في قارتنا".

أعرب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، عن سعادته بالتواجد في مصر، قائلا: "أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أنه من دواعي سعادتى البالغة أن اتواجد اليوم في قاهرة المعز.. وأود أن اشكركم على حفاوة الاستقبال منذ الوصول إلى أرض الكنانة وحسن الضيافة وكرم الضيافة". تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. تقرر مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم 15 فبراير الجارى. مد مبادرة كلنا واحد إلى 25 فبراير الجاري بهدف توفير سلع مخفضة للمواطنين أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز فى جهود تنمية المجتمع وتنمية وعى الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان. "التضامن": 50% إعفاء لكل سيدة تخرجت من محو الأمية ولديها مشروع بقرض رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. أسعار الذهب اليوم ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 795 جنيها استهل الذهب تعاملات هذا الأسبوع بارتفاع طفيف في السوق المصري اليوم الاثنين، حيث تحرك سعر المعدن لمستويات 795 جنيها للجرام مقابل 793 جنيها للجرام بختام تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك على خلفية ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستوي يتجاوز 1810 دولار، مع إعلان بيانات عن استمرار تحرك التضخم العالمي. نشرت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر السفر عبر القطارات العاملة على خطوط الوجه البحري انطلاقا من القاهرة إلى محطات الوقوف المقررة بخطوطها، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر السفر بالقطارات. أسعار الذهب اليوم ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 795 جنيهاالسكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات بحرى.. وتؤكد: لا زيادة بالأسعار الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة والعظمى بالقاهرة 22 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة والعظمى بالقاهرة 22 درجة التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وخدمة فورى، أماكن لسداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الطالب يسدد رسم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية، على أن تدفع الرسوم بالرقم القومى للطالب. التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد الإثنين 7 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء. التعليم تمد تسجيل امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا حتى 20 فبراير أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصًا من الوزارة، على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة، وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكترونى لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) للعام الدراسى 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، والتى كان من المقرر انتهائها يوم السبت الموافق 2022/2/5، حتى يتسنى لجميع الطلاب الإنتهاء من التسجيل الإلكتروني. أكد كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى، أن المنتخب قد فعل كل ما فى وسعه، وكان يتمنى إسعاد الجماهير والشعب المصرى ولكنها كرة القدم، لافتا إلى أنه يشعر أن جميع لاعبى المنتخب أبنائه وفعلوا كل ما فى وسعهم. بدء صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون.. فيديو بدء منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون، وسط حضور جماهيرى كبير. الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية لـ84.6%وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ84.6% بدء صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون.. فيديو كارلوس كيروش: لقد فعلنا كل ما بوسعنا وكنت أتمنى إسعاد الجماهير المصرية الأرصاد تحذر: انخفاض حاد بدرجات الحرارة بدءا من الأربعاء بقيم تصل 4 درجات

الداخلية تنفى إصدار الوزارة بيانا يحذر المواطنين من سرقات المنازلالرئيس السيسي: تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتى حول أمن البحر الأحمرالرئيس الجيبوتى: أثق فى قدرة مصر وحنكة قيادتها على إنجاح قمة المناخ الـ27مدبولى: توجيه رئاسى بوضع دليل استرشادى موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات