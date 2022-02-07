شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن لحوم فاسدة بمخزن ومنفذ إعداد وتعبئة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة وشرطه المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، حملات مكبرة على المطاعم والسوبر الماركت والأسواق بمنطقة إمبابة، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات .

حيث اسفرت الحمله عن غلق وتشميع مخزن ومقر اعداد وتعبئة وتوزيع بشارع ابو بكر الصديق بارض الجمعية بامبابة وذلك بعد ضبط 2 طن لحوم مفرومه ولحوم عجين حواوشي وكفته وصدور دجاج مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية وذلك اثناء قيام المخالفين بتعبئة المواد الغذائية وتكيسها لتوزيعها علي المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركه وعنوان مجهول وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعه اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة .

كما تم مصادرة عدد 4 تلاجة كبيرة وعدد 2 ماكينة فرم وعدد 2 عجانه وميزان وماكينة تقطيع لحوم وايداعها مخازن حي شمال الجيزة .

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين.