شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك بافتتاح المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم بموريتانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدًا الثلاثاء، فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم المنعقد بدولة موريتانيا تحت عنوان: " بذل السلام للعالم ".

وأكد وزير الأوقاف، فى بيان اليوم، أن هذه المشاركة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة الجادة فى كل ما من شأنه تعزيز السلام العالمى وترسيخ فقه العيش الإنسانى المشترك.

وفى سياق متصل، تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى دورته الـ 32، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل، حيث تكثف الوزارة الآن عقد الاجتماعات الخاصة بالتحضير للمؤتمر داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واختيار الأبحاث المشاركة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول للمشاركة فى المؤتمر الذى ينطلق هذا العام تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، حيث من المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.