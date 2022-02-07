مصرع سائق في تصادم سيارتين أعلى الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي، اليوم الاثنين.

تلقى مدير غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود متوفى بنطاق محافظة الجيزة.

تبين بالفحص اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" -شاغرة دون ركاب- بأخرى ملاكي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع سائق الميكروباص ويدعى محمد جمال فهمي 29 سنة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى البدرشين، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.