"حاسبوا اللي استغلوني".. قطار محاكمة ريناد عماد يصل محطته الأخيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أسدلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، الستار على قضية ريناد عماد "فتاة تيك توك" والتي بدأت في كافيه وانتهت بإلغاء حبسها. ويستعرض "الخليج 365" محطات القضية في التقرير التالي.

مأمورية أمنية على كافيه الدقي في يوليو 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

تحريض على الدعارة أمرت النيابة بحبس ريناد عماد على ذمة التحقيقات، ونسبت لها اتهامات تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وممارستها.

ريناد عماد: حاسبوا اللي استغلوني قالت ريناد في التحقيقات إن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهمن المال من أجل استغلالهم.

وأضافت في اعترافاتها بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرزيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

حكم أولي بالحبس وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

إخلاء سبيل أمرت محكمة مستأنف الاقتصادية، في أغسطس الماضي بإخلاء سبيل فتاة تيك توك ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه لاتهامها بالتحريض على الفسق مالم تكون محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس المقبل، لنظر استئنافها على حبسها 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء. إلغاء حبس ريناد عماد قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف فتاة تيك توك ريناد عماد على حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وإلغاء حبسها والاكتفاء بالغرامة.