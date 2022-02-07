وزير العدل: تنفيذ ٨١% من الأحكام المدنية و ٩٤% من أحكام الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها ​ الوزارة لتطوير العدالة وذلك خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ديسمبر ٢٠٢١، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

وكشف المستشار عمر مروان وزير العدل في تصريحات صحفية، علي هامش الإعلان عن الإنجازات والتي تتضمن تحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة عن إنجازات إدارة التفتيش القضائي من حيث:-

تنفيذ الأحكام

- قدم عدد ١٨١٩٧٨ حكم مدني، نفذ منهم ١٤٧٤٨٦ بنسبة إنجاز ٨١%.

- قدم عدد ١٣٠٢٨١٢ من أحكام الأسرة نفذ منها ١٢٢٤٤٨٠ حكم بنسبة إنجاز ٩٤%

- تشغيل تجريبي لبرنامج تحديث بيانات القضاة وتلقي طلباتهم.

- إنشاء لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم ٨٨٣٥ لسنة ٢٠٢٠، وعرض عليها ٥٧٠ نزاع أنهت منهم عدد ٤٠٤ بنسبة إنجاز ٧١%، مما وفر علي الجهات الحكومية أداء مبلغ ٩٢ مليون جنيه تقريبا.

- إجراء ٧ دورات تفتيش علي عدد ٣٨٣٦ من القضاة.

ووضعت الوزارة ​ خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.