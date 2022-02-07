المستشار عمر مروان يعلن خطة انتقال موظفي وزارة العدل إلى العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، حصاد الوزارة في جميع القطاعات خلال عامين، كاشفًا عن اقتراب انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الوزير، في تصريحات، اليوم، على هامش الإعلان عن حصاد العدل أنه تم تدريب 1600 موظف، حيث من المقرر أن ينتقلوا إلى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بشكل تدريجي.

وقال وزير العدل "بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

واستعرضت وزارة العدل، الإثنين، أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها ​ الوزارة لتطوير العدالة وذلك خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ديسمبر ٢٠٢١، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقاً مع رؤية هادفة إلي تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المتقدمة، وذلك بمناسبة مرور عامين علي بدء تنفيذ هذه الخطة.​