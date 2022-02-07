المستشار عمر مروان: 1.7 مليار جنيه قيمة تصالحات الكسب غير المشروع في عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، إن إجمالي الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال عامين بلغت نحو 736 قضية، تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة انجاز 73%.

وأوضح الحصاد أن جملة المبالغ التي تم تحويلها الى وزارة المالية من جهات العامة نقدا وأصول عينة في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع مليار و597 مليون و171 ألف جنيه. وأشار الحصاد إلى أن جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجني عليها في التصالح في جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليون و170 ألف جنيه.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

وكشف وزير العدل أن مصر كان لها الريادة في تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات، من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم الاقتصادية والجنائية. وأوضح وزير العدل، أن الوزارة قامت بتسجيل مشروع ميكنة محاضر الجلسات في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات، مضيفا أن المشروع سيكون في جلسات المحاكم الاقتصادية وأيضا بالنسبة لتجديد الحبس في القضايا الجنائية.