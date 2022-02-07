وزير العدل: 64% زيادة في الطاقة الاستيعابية لثلاجات المشرحة بزينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لقطاع الطب الشرعي، أنه تم تطويره على ثلاثة مراحل أساسية وهي:

أولاً: التطوير والانجاز

-تم تجديد شهادة الأيزو في مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح وعيادات العنف ضد المرأة وقسم الهيستوباثولوجي على شهادتي iso رقمي (1092001) و(9001.ب) بالمواصفات والمعايير الدولية.

-كما تم توريد عدد 139 جهاز فحص فني بكافة الإدارات الفنية بالمصلحة.

-كما رفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64% لتسع 250 جثة بعد أن كانت تسع 190 جثة فقط.

-ورفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100% بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة والتي تسع ما يقرب من 350 ألف عينة.

- إنجاز القضايا من عام 2020 وما قبلها.

ثانياً: التحول الرقمي

- عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات

- تم الانتهاء من ميكنة قسم طب شرعي كفر الشيخ وشبين الكوم واسيوط والمنيا وربطها بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.

- كما تم الانتهاء من إداراتي المعمل الكيميائي وأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة وأسيوط وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.

ثالثاً: التدريب

- تدريب 170 طبيب وكيميائي.

- تم عقد 80 فاعلية من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية بالمصلحة.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.